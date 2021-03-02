В Туреччині відкрилися кафе і ресторани, а діти повернулися до шкіл

В Туреччині 2 березня ресторани знову відкрилися для відвідувачів, і багато дітей повернулися до шкіл після того, як уряд оголосив про пом'якшення карантинних обмежень.

Власники кафе та ресторанів, обмежені послугами на винос протягом більшої частини минулого року, наполегливо вимагали відновлення повноцінної роботи сфери обслуговування, адже їхні доходи впали на 65%. Вони також просять уряд позбавити їх зростаючого боргу і звільнити від сплат соціального страхування та податків.

"Ми обслуговували 4000-5000 людей на тиждень. Зараз із послугами на винос ми обслуговуємо лише 500 людей", - заявив власник ресторану "Підебан" в Стамбулі Юсуф Каптаноглу перед тим, як були оголошені заходи про пом'якшення карантину.

"Я не отримав жодної підтримки, навіть у вигляду позики", - сказав він.

По всій Туреччині дошкільні та початкові школи, а також 8-12 класи відновили часткове навчання офлайн.

Кількість нових щоденних випадків коронавірусу в Туреччині зросла в понеділок до 9891, що є найвищим показником з 11 січня, порівняно з 8 424 днем ​​раніше, згідно з офіційними даними. Наприкінці січня випадків було близько 6 тисяч.

"Кількість випадків вірусу з мутаціями все більше зростає. Ми не бачимо умов повернутися до колишнього "нормального стану". Політичні та економічні інтереси не повинні мати пріоритету над людським життям і наукою", - заявила Асоціація турецьких медиків у Twitter, закликаючи підвищити рівень тестування та щеплень.

Туреччина, де проживає 83 мільйони людей, зробила 8,96 мільйона щеплень в рамках кампанії з вакцинації, яка розпочалася в середині січня. Понад 7 мільйонів людей отримали перший укол, а 1,89 мільйона - другий.