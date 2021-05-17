Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавируса, - Эрдоган
Правительству Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавируса в стране. Однако потребуется еще некоторое время соблюдать карантинные ограничения ля стабилизации ситуации.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Hurriyet.
"Мы в значительной степени смогли взять под контроль пандемию благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца Рамадан", - заявил он.
Также турецкий лидер заявил, что на заседании кабинета министров обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня.
Эрдоган добавил, что власти работают над вакцинацией жителей всех групп риска, а карантинные меры были приняты для чтобы быстрее пройти "болезненный" период.
Напомним, Турция 17 мая начала выход из локдауна. При этом отмена ограничений будет постепенной и продлится 15 дней.
Кроме того, правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Решение действует с 15 мая.