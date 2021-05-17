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Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавируса, - Эрдоган

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Анкара, Понедельник 17 мая 2021 21:08
Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавируса, - Эрдоган Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительству Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавируса в стране. Однако потребуется еще некоторое время соблюдать карантинные ограничения ля стабилизации ситуации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Hurriyet.

"Мы в значительной степени смогли взять под контроль пандемию благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца Рамадан", - заявил он.

Также турецкий лидер заявил, что на заседании кабинета министров обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня.

Эрдоган добавил, что власти работают над вакцинацией жителей всех групп риска, а карантинные меры были приняты для чтобы быстрее пройти "болезненный" период.

Напомним, Турция 17 мая начала выход из локдауна. При этом отмена ограничений будет постепенной и продлится 15 дней.

Кроме того, правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Решение действует с 15 мая.

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