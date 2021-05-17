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Туреччині вдалося взяти під контроль епідемію коронавірусу, - Ердоган

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Анкара, Понеділок 17 травня 2021 21:08
Туреччині вдалося взяти під контроль епідемію коронавірусу, - Ердоган Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряду Туреччини вдалося взяти під контроль епідемію коронавірусу в країні. Однак буде потрібно ще деякий час дотримуватися карантинні обмеження ля стабілізації ситуації.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає видання Hurriyet.

"Ми в значній мірі змогли взяти під контроль пандемію завдяки повному локдауну, який ми ввели протягом місяця Рамадан", - заявив він.

Також турецький лідер заявив, що на засіданні Кабінету Міністрів обговорили другий етап поступових кроків щодо нормалізації ситуації в країні, який почнеться після 1 червня.

Ердоган додав, що влада працює над вакцинацією жителів усіх груп ризику, а карантинні заходи були прийняті для щоб швидше пройти "болісний" період.

Нагадавши, Туреччина 17 травня почала вихід з локдауна. При цьому скасування обмежень буде поступовим і триватиме 15 днів.

Крім того, уряд Туреччини скасувало необхідність у пред'явленні ПЛР-тестування пасажирам, що летить з України. Рішення діє з 15 травня.

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