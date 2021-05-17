UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавируса, - Эрдоган

Автор: РБК-Украина

Правительству Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавируса в стране. Однако потребуется еще некоторое время соблюдать карантинные ограничения ля стабилизации ситуации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Hurriyet.

"Мы в значительной степени смогли взять под контроль пандемию благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца Рамадан", - заявил он.

Также турецкий лидер заявил, что на заседании кабинета министров обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня.

Эрдоган добавил, что власти работают над вакцинацией жителей всех групп риска, а карантинные меры были приняты для чтобы быстрее пройти "болезненный" период.

Напомним, Турция 17 мая начала выход из локдауна. При этом отмена ограничений будет постепенной и продлится 15 дней.

Кроме того, правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Решение действует с 15 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКарантинКоронавирус