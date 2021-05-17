Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавируса, - Эрдоган

Правительству Турции удалось взять под контроль эпидемию коронавируса в стране. Однако потребуется еще некоторое время соблюдать карантинные ограничения ля стабилизации ситуации.

"Мы в значительной степени смогли взять под контроль пандемию благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца Рамадан", - заявил он.

Также турецкий лидер заявил, что на заседании кабинета министров обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня.

Эрдоган добавил, что власти работают над вакцинацией жителей всех групп риска, а карантинные меры были приняты для чтобы быстрее пройти "болезненный" период.