ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Турции впервые ввели вакцину от коронавируса человеку

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 22:21
В Турции впервые ввели вакцину от коронавируса человеку Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 28 сентября, в Турции начались испытания вакцины против коронавируса на людях. Первым, кому ее ввели, стал 53-летний мужчина.

Об этом сообщает Hurriyet.

Как сообщается, мужчина принял участие в испытании фазы 3 вакцины, разработанной Китаем. После этого он прокомментировал прививки.

"Я пошел на это добровольно. Конечно, мы хотим, чтобы вирус, который создает проблемы для Турции и мира, был скоро побежден", - сказал он.

Напомним, 17 августа Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавируса; патент на вакцину выданный Национальным управлением интеллектуальной собственности.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Китае начали массовую вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, исполняющий обязанности міністра здравоохранения Бразилии Эдуардо Пасуелло заявил, что вакцина от COVID-19 будет внедрена для бразильцев в январе 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Карантин и зонирование
Карантин и зонирование
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19