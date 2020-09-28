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В Туреччині вперше ввели вакцину від коронавірусу людині

Новость на русском → Понеділок 28 вересня 2020 22:21
В Туреччині вперше ввели вакцину від коронавірусу людині Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 28 вересня, у Туреччині почалися випробування вакцини проти коронавірусу на людях. Першим, кому її ввели, став 53-річний чоловік.

Про це повідомляє Hurriyet.

Як повідомляється, чоловік взяв участь у випробуванні фази 3 вакцини, розробленої Китаєм. Після цього він прокоментував щеплення.

"Я пішов добровільно на це. Звичайно, ми хочемо, щоб вірус, який створює проблеми для Туреччини та світу, був скоро переможений", - сказав він.

Нагадаємо, 17 серпня Китай повідомив про реєстрацію своєї першої вакцини від коронавірусу; патент на вакцину виданий Національним управлінням інтелектуальної власності.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Китаї почали масову вакцинацію від коронавірусу.

Крім того, виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Бразилії Едуардо Пасуелло заявив, що вакцина від COVID-19 буде впроваджена для бразильців в січні 2021 року.

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