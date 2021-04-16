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Турция продлила действие требования о ПЦР-тесте для иностранцев

Новина українською → Анкара, Пятница 16 апреля 2021 15:07
Турция продлила действие требования о ПЦР-тесте для иностранцев Фото: Турция продлила действие требования о ПЦР-тесте для иностранцев до 31 мая (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Власти Турции приняли решение продлить срок действия требования о предъявлении негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда граждан Украины и других стран. Требование будет действовать по меньшей мере до 31 мая этого года.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции в Facebook.

"Срок действия требования о предъявлении отрицательного результата теста ПЦР на SARS-CoV, сделанного в течение последних 72 часов перед моментом въезда, продлен до 31 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже третий раз по счету продление сроков действия данного правила. Первоначально оно должно было применяться до конца февраля, затем - до 26 марта и 14 апреля.

Тест могут не сдавать дети до 5 лет включительно, взрослые пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны без выхода на территорию страны, а также члены экипажей.

Напомним, ранее правительство Турции ввело действие комендантского часа на выходные дни на территории страны. Он будет действовать в течение месяца Рамадан.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, будет ужесточен карантин.

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