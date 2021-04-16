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Туреччина продовжила дію вимоги про ПЛР-тест для іноземців

Новость на русском → Анкара, П'ятниця 16 квітня 2021 15:07
Туреччина продовжила дію вимоги про ПЛР-тест для іноземців Фото: Туреччина продовжила дію вимоги про ПЛР-тест для іноземців до 31 травня (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Влада Туреччини ухвалила рішення продовжити термін чинності вимоги про пред'явлення негативного ПЛР-тесту на коронавірус для в'їзду громадян України та інших країн. Вимога буде діяти щонайменше до 31 травня цього року.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Туреччині в Facebook.

"Термін чинності вимоги про пред'явлення негативного результату тесту ПЛР на SARS-CoV, зробленого протягом останніх 72 годин перед моментом в'їзду, продовжено до 31 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це вже третій раз за рахунком продовження термінів дії даного правила. Спочатку воно повинно було застосовуватися до кінця лютого, потім - до 26 березня і 14 квітня.

Тест можуть не здавати діти до 5 років включно, дорослі пасажири, які слідують з пересадкою в аеропортах Туреччини в треті країни без виходу на територію країни, а також члени екіпажів.

Нагадаємо, раніше уряд Туреччині ввело в дію комендантської години на вихідні дні на території країни. Він буде діяти протягом місяця Рамадан.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що через збільшення захворюваності на коронавірус, буде жорсткий карантин.

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