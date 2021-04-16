Туреччина продовжила дію вимоги про ПЛР-тест для іноземців

Влада Туреччини ухвалила рішення продовжити термін чинності вимоги про пред'явлення негативного ПЛР-тесту на коронавірус для в'їзду громадян України та інших країн. Вимога буде діяти щонайменше до 31 травня цього року.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Туреччині в Facebook.

"Термін чинності вимоги про пред'явлення негативного результату тесту ПЛР на SARS-CoV, зробленого протягом останніх 72 годин перед моментом в'їзду, продовжено до 31 травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це вже третій раз за рахунком продовження термінів дії даного правила. Спочатку воно повинно було застосовуватися до кінця лютого, потім - до 26 березня і 14 квітня.

Тест можуть не здавати діти до 5 років включно, дорослі пасажири, які слідують з пересадкою в аеропортах Туреччини в треті країни без виходу на територію країни, а також члени екіпажів.