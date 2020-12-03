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Турция проведет вакцинацию от коронавируса в четыре этапа

Новина українською → Анкара, Четверг 03 декабря 2020 10:57
Турция проведет вакцинацию от коронавируса в четыре этапа Фото: первыми прививку получат медики и пожилые люди (freepik)
Автор: РБК-Украина

Турция планирует вакцинировать население от коронавируса в четыре этапа. Первая партия китайской вакцины Sinovac Biotech должна поступить в страну после 11 декабря.

Об этом пишет издание Anadolu.

На первом этапе будут вакцинированы медики, лица старше 65 лет, люди с инвалидностью, а также лица, проживающие в приютах и других местах массового скопления людей.

На второй стадии вакцинируют работников секторов, необходимых для жизнедеятельности населения, лиц в возрасте 50 лет и старше с хроническим заболеванием.

На третьем этапе прививку получат люди в возрасте до 50 лет с хроническим заболеванием, молодежь, работники отраслей, которые не относятся к первым двум группам.

На четвертом этапе - все люди, которые не входят в первые три группы.

Напомним, Турция должна закупить 50 миллионов доз вакцины Sinovac Biotech от коронавируса. Эта вакцина, как и четыре другие экспериментальные китайские вакцины, находятся на поздних стадиях испытаний для определения их эффективности.

РБК-Украина писало, ранее власти Турции уверяли, что у них появится собственная вакцина от COVID-19.

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