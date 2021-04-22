Турция вводит круглосуточный комендантский час на три дня
В Турции вводят круглосуточный комендантский час из-за ситуации с коронавирусом. Он будет действовать с 19:00 22 апреля до 05:00 26 апреля.
Об этом сообщает CNN Turk.
Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10:00 до 17:00, визитов к врачам и выгула собак.
"В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником - Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется в 19:00 22 апреля и закончится в 05:00 26 апреля", - говорится в сообщании МИД страны.
В минувшую пятницу суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, в среду был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 346.
Напомним, в марте правительство Турции приняло решение вновь ввести комендантский час на выходные дни на территории страны.
Отметим, в начале марта в провинциях Турции с низким и средним уровнем риска заражения коронавирусом отменили комендантский час по выходным дням.