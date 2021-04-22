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Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на три дні

Новость на русском → Анкара, Четвер 22 квітня 2021 11:02
Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на три дні Фото: у Туреччині вводять повний локдаун (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині вводять цілодобову комендантську годину через ситуацію з коронавірусом. Вона діятиме з 19:00 22 квітня до 05:00 26 квітня.

Про це повідомляє CNN Turk.

Під час дії комендантської години громадяни Туреччини можуть залишати свої будинки тільки для відвідування продуктових магазинів і аптек з 10:00 до 17:00, візитів до лікарів і вигулу собак.

"У зв'язку з тим, що 23 квітня є державним святом - Днем національної незалежності та дітей, цього тижня обмеження виходу на вулицю розпочнеться о 19:00 22 квітня і закінчиться о 05:00 26 квітня",- йдеться в повідомленні МЗС країни.

У минулу п'ятницю добовий приріст захворюваності коронавірусом в Туреччині показав максимум з початку пандемії, склавши 63 082 випадки, в середу був зареєстрований максимум смертей за добу - 346.

Нагадаємо, в березні уряд Туреччини прийняв рішення знову ввести комендантську годину на вихідні дні на території країни.

Зазначимо, на початку березня в провінціях Туреччини з низьким і середнім рівнем ризику зараження коронавірусом скасували комендантську годину у вихідні дні.

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