"Пассивная вакцинация". Медики оценили эффективность терапии антителами при COVID-19

Благодаря использованию терапии антителами во время болезни, можно на 80% избежать серьезных последствий COVID-19. Данная методика уже применяется в ряде лечебных учреждений Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF .

"В университетской клинике Мюнхена используется терапия антителами, которая уменьшает количество тяжелых течений COVID-19 на 80%. Пассивная вакцинация была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам две недели назад. Сейчас она широко применяется в клиниках", - уточняется в сообщении.

В частности, в клинике Мюнхена утверждают, что такая терапия позитивно влияет на людей с хроническими заболеваниями, организм которых плохо реагирует на обычную вакцинацию. Такая технология предполагает применение производимых в лаборатории высокоспециализированных антител, которые используют как "пассивный метод вакцинации". Это позволяет инактивировать вирус SARS-CoV-2.

Это возможно благодаря тому, что антитела, не позволяют вирусу встраиваться в человеческие клетки, тем самым останавливая размножение вирусной инфекции. Однако есть и свои нюансы – антитела можно вводить только в первую неделю заболевания.