"Пасивна вакцинація". Медики оцінили ефективність терапії антитілами при COVID-19

Завдяки використанню терапії антитілами під час хвороби, можна на 80% уникнути серйозних наслідків COVID-19. Дана методика вже застосовується в ряді лікувальних установ Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF .

"В університетській клініці Мюнхена використовується терапія антитілами, яка зменшує кількість важких течій COVID-19 на 80%. Пасивна вакцинація була схвалена Європейським агентством з лікарських засобів два тижні тому. Зараз вона широко застосовується в клініках", - уточнюється в повідомленні.

Зокрема, в клініці Мюнхена стверджують, що така терапія позитивно впливає на людей з хронічними захворюваннями, організм яких погано реагує на звичайну вакцинацію. Така технологія передбачає застосування вироблених в лабораторії високоспеціалізованих антитіл, які використовують як "пасивний метод вакцинації". Це дозволяє інактивувати вірус SARS-CoV-2.

Це можливо завдяки тому, що антитіла, не дозволяють вірусу вбудовуватися в людські клітини, тим самим зупиняючи розмноження вірусної інфекції. Однак є і свої нюанси - антитіла можна вводити тільки в перший тиждень захворювання.