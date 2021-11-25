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"Пасивна вакцинація". Медики оцінили ефективність терапії антитілами при COVID-19

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Німеччина, Четвер 25 листопада 2021 16:35
"Пасивна вакцинація". Медики оцінили ефективність терапії антитілами при COVID-19 Фото: терапія антитілами знижує ризик тяжкого перебігу захворювання (Stefano Guidi / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Завдяки використанню терапії антитілами під час хвороби, можна на 80% уникнути серйозних наслідків COVID-19. Дана методика вже застосовується в ряді лікувальних установ Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

"В університетській клініці Мюнхена використовується терапія антитілами, яка зменшує кількість важких течій COVID-19 на 80%. Пасивна вакцинація була схвалена Європейським агентством з лікарських засобів два тижні тому. Зараз вона широко застосовується в клініках", - уточнюється в повідомленні.

Зокрема, в клініці Мюнхена стверджують, що така терапія позитивно впливає на людей з хронічними захворюваннями, організм яких погано реагує на звичайну вакцинацію. Така технологія передбачає застосування вироблених в лабораторії високоспеціалізованих антитіл, які використовують як "пасивний метод вакцинації". Це дозволяє інактивувати вірус SARS-CoV-2.

Це можливо завдяки тому, що антитіла, не дозволяють вірусу вбудовуватися в людські клітини, тим самим зупиняючи розмноження вірусної інфекції. Однак є і свої нюанси - антитіла можна вводити тільки в перший тиждень захворювання.

Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів риступило до вивчення заявки компанії Pfizer / BioNTech на використання її вакцини від коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років ще в жовтні.

Додамо, Pfizer і BioNTech 15 Жовтня запросили ліцензію на вакцинацію проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років.

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