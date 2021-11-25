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"Пассивная вакцинация". Медики оценили эффективность терапии антителами при COVID-19

Автор: РБК-Украина

Благодаря использованию терапии антителами во время болезни, можно на 80% избежать серьезных последствий COVID-19. Данная методика уже применяется в ряде лечебных учреждений Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

"В университетской клинике Мюнхена используется терапия антителами, которая уменьшает количество тяжелых течений COVID-19 на 80%. Пассивная вакцинация была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам две недели назад. Сейчас она широко применяется в клиниках", - уточняется в сообщении.

В частности, в клинике Мюнхена утверждают, что такая терапия позитивно влияет на людей с хроническими заболеваниями, организм которых плохо реагирует на обычную вакцинацию. Такая технология предполагает применение производимых в лаборатории высокоспециализированных антител, которые используют как "пассивный метод вакцинации". Это позволяет инактивировать вирус SARS-CoV-2.

Это возможно благодаря тому, что антитела, не позволяют вирусу встраиваться в человеческие клетки, тем самым останавливая размножение вирусной инфекции. Однако есть и свои нюансы – антитела можно вводить только в первую неделю заболевания.

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам риступило к изучению заявки компании Pfizer/BioNTech на использование ее вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет еще в октябре.

Добавим, Pfizer и BioNTech 15 октября запросили лицензию на вакцинацию против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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