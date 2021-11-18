В тяжелом состоянии в больнице: у бывшего мэра Киева Омельченко диагностировали COVID
Депутат Киевского городского совета и экс-мэр Киева Александр Омельченко заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице с поражением легких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, врачи оценивают состояние бывшего городского главы как тяжелое.
"На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета… Александр Александрович Омельченко находится в больнице, в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем опять в нашем зале", - сказал Кличко.
Он также призвал чиновников соблюдать карантинные меры. Кроме того, мэр отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице немного улучшилась.
Известно, что Александр Омельченко занимал пост городского главы Киева с 1995 по 2006 год. Сейчас ему 83 года и он является депутатом Киевского городского совета (с 2014 года).
Напомним, в городе Дубно Ровенской области в роддоме от COVID умерла беременная женщина. Ей было всего 20 лет.