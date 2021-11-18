В тяжелом состоянии в больнице: у бывшего мэра Киева Омельченко диагностировали COVID

Депутат Киевского городского совета и экс-мэр Киева Александр Омельченко заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице с поражением легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание Киевсовета .

По словам мэра Киева Виталия Кличко, врачи оценивают состояние бывшего городского главы как тяжелое.

"На сегодняшний день один из депутатов Киевсовета… Александр Александрович Омельченко находится в больнице, в таком, знаете, непростом состоянии, учитывая и возраст, и процент поражения легких. Пожелаем ему выздоровления скорейшего и ждем опять в нашем зале", - сказал Кличко.

Он также призвал чиновников соблюдать карантинные меры. Кроме того, мэр отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице немного улучшилась.

Известно, что Александр Омельченко занимал пост городского главы Киева с 1995 по 2006 год. Сейчас ему 83 года и он является депутатом Киевского городского совета (с 2014 года).