У тяжкому стані в лікарні: у колишнього мера Києва Омельченка діагностували COVID
Депутат Київської міської ради та екс-мер Києва Олександр Омельченко заразився коронавірусом. Наразі він перебуває у лікарні з ураженням легень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання Київради.
За словами мера Києва Віталія Кличка, лікарі оцінюють стан колишнього міського голови як важкий.
"На сьогоднішній день один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко перебуває у лікарні, у такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання якнайшвидшого та чекаємо знову у нашій залі", - сказав Кличко.
Він також закликав чиновників дотримуватися карантинних заходів. Крім того, мер зазначив, що епідеміологічна ситуація в столиці трохи покращилася.
Відомо, що Олександр Омельченко обіймав посаду міського голови Києва з 1995 до 2006 року. Наразі йому 83 роки і він є депутатом Київської міської ради (з 2014 року).
Нагадаємо, у місті Дубно Рівненської області у пологовому будинку від COVID померла вагітна жінка. Їй було лише 20 років.