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У тяжкому стані в лікарні: у колишнього мера Києва Омельченка діагностували COVID

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 13:45
У тяжкому стані в лікарні: у колишнього мера Києва Омельченка діагностували COVID Фото: колишній мер Києва Олександр Омельченко захворів на коронавірус (kmr.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Депутат Київської міської ради та екс-мер Києва Олександр Омельченко заразився коронавірусом. Наразі він перебуває у лікарні з ураженням легень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання Київради.

За словами мера Києва Віталія Кличка, лікарі оцінюють стан колишнього міського голови як важкий.

"На сьогоднішній день один із депутатів Київради… Олександр Олександрович Омельченко перебуває у лікарні, у такому, знаєте, непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток ураження легень. Побажаємо йому одужання якнайшвидшого та чекаємо знову у нашій залі", - сказав Кличко.

Він також закликав чиновників дотримуватися карантинних заходів. Крім того, мер зазначив, що епідеміологічна ситуація в столиці трохи покращилася.

Відомо, що Олександр Омельченко обіймав посаду міського голови Києва з 1995 до 2006 року. Наразі йому 83 роки і він є депутатом Київської міської ради (з 2014 року).

Нагадаємо, у місті Дубно Рівненської області у пологовому будинку від COVID померла вагітна жінка. Їй було лише 20 років.

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