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Последствия подделки COVID-сертификата. В Одесской области "вакцинированная" попала в реанимацию

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Измаил, Пятница 05 ноября 2021 14:10
Последствия подделки COVID-сертификата. В Одесской области "вакцинированная" попала в реанимацию Фото: в Одесской области женщина попала в реанимацию с "COVID-сертификатом" (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

В Измаиле (Одесская область) женщину больную коронавирусом перевели в тяжелом состоянии в реанимацию. При этом она имела COVID-сертификат вакцинации, но прививки не делала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

"В Дунайскую областную больницу в Измаиле поступила в тяжелом состоянии пациентка. Ее привезли из Килийской районной больницы, где она лечилась около двух дней. До этого она провела 10 дней дома - занималась самолечением", - говорится в сообщении.

Указано, что состояние женщины резко ухудшалось, хотя в медицинской карте пациентки был указан COVID-сертификат с двумя дозами вакцины.

"Я не могу утверждать, что это был поддельный сертификат. Он может быть правильный, но выдан пациентке, которая не вакцинировался. Подлинность сертификата могут доказать или опровергнуть только правоохранительные органы", - пояснил гендиректор Дунайской областной больницы Виталий Гайдуков.

Отмечено, что это был тот случай, когда вакцинированный пациент был в столь тяжелом состоянии, поэтому к пациентке отправилась медицинская комиссия.

"В палате в присутствии медицинской сестры, меня и заведующего "ковидным" отделением ей сказали: "вы в крайне тяжелом состоянии. Тактика лечения зависит от того, были ли вы вакцинированы. От этого зависит ваша жизнь - нужны разные препараты и разные дозы". Тогда она взяла за руку заведующего отделением и сказала: "Я не вакцинирована", - рассказал гендиректор больницы.

Известно, что 2 ноября, женщину перевели в реанимацию. Ее состояние продолжает ухудшаться, пациентка нуждается в активной кислородной терапии.

Врачи предполагают, что женщину вскоре могут перевести на аппарат искусственной вентиляции легких.

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