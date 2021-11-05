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Наслідки підробки COVID-сертифікату. В Одеській області "вакцинована" потрапила до реанімації

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Ізмаїл, П'ятниця 05 листопада 2021 14:10
Наслідки підробки COVID-сертифікату. В Одеській області "вакцинована" потрапила до реанімації Фото: в Одеській області жінка потрапила до реанімації з "COVID-сертифікатом" (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

В Ізмаїлі (Одеська область) жінку хвору на коронавірус перевели у важкому стані до реанімації. При цьому вона мала COVID-сертифікат вакцинації, але щеплення не робила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

"До Дунайської обласної лікарні в Ізмаїлі поступила у важкому стані пацієнтка. Її привезли з Кілійської районної лікарні, де вона лікувалась близько двох днів. До цього вона провела 10 днів вдома - займалась самолікуванням", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що стан жінки різко погіршувався, хоча в медичній карті пацієнтки був вказаний COVID-сертифікат із двома дозами вакцини.

"Я не можу стверджувати, що це був підроблений сертифікат. Він може бути правильний, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалась. Справжність сертифікату можуть довести чи спростувати тільки правоохоронні органи", - пояснив гендиректор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков.

Зазначено, що це був той випадок, коли вакцинований пацієнт був у настільки тяжкому стані, тому до пацієнтки вирушила медична комісія.

"У палаті в присутності медичної сестри, мене і завідувача "ковідного" відділення їй сказали: "Ви у вкрай важкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи були ви вакциновані. Від цього залежить ваше життя - потрібні різні препарати і різні дози". Тоді вона взяла за руку завідувача відділення і сказала: "Я не вакцинована", - розповів гендиректор лікарні.

Відомо, що 2 листопада, жінку перевели до реанімації. ЇЇ стан продовжує погіршуватись, пацієнтка потребує активної кисневої терапії.

Лікарі припускають, що жінку незабаром можуть перевести на апарат штучної вентиляції легень.

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