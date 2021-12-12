Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)

С 19 декабря украинцам начнут выплачивать тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Заявку на получение средств можно подать с 13 декабря.
Как получить деньги в этом году, в материале РБК-Украина.
Поощрительную тысячу будут выдавать тем украинцам, которые получили прививку от коронавируса двумя дозами вакцины.
Для подтверждения вакцинации необходимо иметь заблаговременно сгенерированный "зеленый" сертификат в приложении "Дия" или бумажный международный сертификат о вакцинации, который выдает семейный врач.
Выплачивать деньги будут всем вакцинированным, даже тем, кто вакцинируется после 19 декабря.
С 13 по 29 декабря необходимо через приложение подать заявку на получение денег в этом году. С 19 декабря необходимо будет выполнить следующие условия:
К услуге "еПідтримка", в частности, присоединились Monobank, "Альфа-банк", "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк".
За эту 1000 грн можно приобрести лишь определенный перечень товаров и воспользоваться определенными в правительстве услугами, в частности: