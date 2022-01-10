ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тысяча за вакцинацию. Банки начали выдавать пластиковые карты

Новина українською →
Украина, Понедельник 10 января 2022 12:18
Тысяча за вакцинацию. Банки начали выдавать пластиковые карты Фото: банки начали выдавать пластиковые карты с выплатами за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Полностью вакцинированные украинцы, оформившие карточку "еПоддержка", могут получить пластиковый вариант. Выдавать такие карты уже начал Альфа-Банк и Monobank.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альфа-Банка и заявление соучредителя Monobank Олега Гороховского в Telegram.

Как получить пластиковую карту

Альфа-Банк

"С 10 января в отделениях Альфа-Банка можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 гривен по программе "еПоддержка", - сообщили в учреждении.

Так, карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение Альфа-Банка.

В банке отмечают, что такая карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу же в отделении.

Вместе с тем существующие клиенты банка, которые уже имеют цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карточку в начале февраля, дистанционно заказав доставку "Новой почтой", или обратившись непосредственно в отделение.

Алгоритм получения пластиковой карты в Альфа-Банк:

1. Оформить карту в отделении Альфа-Банка Украина,

2. Для получения денег необходимо скачать приложение "Дия" и в разделе "Услуги" выбрать "еПоддержка", отправить заявку на получение средств, и выбрать карточку Альфа-Банка,

3. После выбора карточки в "Дии", 1000 гривен перечисляется сразу же на счет.

Monobank

Завтра, 11 января клиенты Monobank., оформившие карточку "еПоддержка", также могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение "Новой Почты".

Алгоритм получения пластиковой карты в Monobank:

1. В последней версии программы зайти к своей карты "еПоддержка",

2. Выдвинуть карту свайпом влево и в меню выбрать "Выпустить пластиковую карточку",

3. Выпуск карты бесплатный, но необходимо оплатить тариф за доставку карты "Новой Почтой" - 50 грн.

Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько денег уже потратили украинцы по программе выплат 1000 гривен за вакцинацию и на что больше всего.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса Дия
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе