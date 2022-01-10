Тысяча за вакцинацию. Банки начали выдавать пластиковые карты

Полностью вакцинированные украинцы, оформившие карточку "еПоддержка", могут получить пластиковый вариант. Выдавать такие карты уже начал Альфа-Банк и Monobank.

Как получить пластиковую карту

Альфа-Банк

"С 10 января в отделениях Альфа-Банка можно получить пластиковые банковские карты для выплат 1 000 гривен по программе "еПоддержка", - сообщили в учреждении.

Так, карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение Альфа-Банка.

В банке отмечают, что такая карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу же в отделении.

Вместе с тем существующие клиенты банка, которые уже имеют цифровую карту для выплат, могут получить пластиковую карточку в начале февраля, дистанционно заказав доставку "Новой почтой", или обратившись непосредственно в отделение.

Алгоритм получения пластиковой карты в Альфа-Банк:

1. Оформить карту в отделении Альфа-Банка Украина,

2. Для получения денег необходимо скачать приложение "Дия" и в разделе "Услуги" выбрать "еПоддержка", отправить заявку на получение средств, и выбрать карточку Альфа-Банка,

3. После выбора карточки в "Дии", 1000 гривен перечисляется сразу же на счет.

Monobank

Завтра, 11 января клиенты Monobank., оформившие карточку "еПоддержка", также могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение "Новой Почты".

Алгоритм получения пластиковой карты в Monobank:

1. В последней версии программы зайти к своей карты "еПоддержка",

2. Выдвинуть карту свайпом влево и в меню выбрать "Выпустить пластиковую карточку",

3. Выпуск карты бесплатный, но необходимо оплатить тариф за доставку карты "Новой Почтой" - 50 грн.