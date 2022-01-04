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Тысяча за вакцинацию: сколько денег потратили украинцы и на что больше всего

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Украина, Вторник 04 января 2022 19:27
Тысяча за вакцинацию: сколько денег потратили украинцы и на что больше всего Фото: стало известно, сколько денег потратили украинцы из программы "еПоддержка" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине уже более 6,2 млн граждан подали заявки на получение тысячи за вакцинацию от коронавируса по программе "еПоддержка". Между тем более 700 млн гривен украинцы уже потратили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"За первые две недели работы программы "еПоддержка" свыше 6,2 миллиона украинцев подали заявки в "Дие" на получение 1000 грн. Более 700 млн грн из полученных средств украинцы уже потратили", - говорится в сообщении.

Самые популярные виды расходов

По данным Минэкономики, по видам расходов самыми популярными стали:

  • книжные магазины - 250 млн грн;
  • кинотеатры - 210 млн грн;
  • железнодорожные и авиа пассажирские перевозки - 90 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги - 87 млн грн;
  • спорт - 59 млн грн.

Всего с начала действия программы "еПоддержка" гражданам уже выплачено почти 6 млрд гривен.

Напомним, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.

Добавим, в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) ответили, нужно ли декларировать "ковидную тысячу".

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