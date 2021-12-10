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Тысяча за вакцинацию. Как получить и на что потратить (инструкция)

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Украина, Пятница 10 декабря 2021 11:35
Тысяча за вакцинацию. Как получить и на что потратить (инструкция) Фото: сертификат о вакцинации в приложении "Дия" (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Тысяча гривен за вакцинацию начнет поступать на счета украинцев с 19 декабря. Для участия в программе нужен "зеленый" сертификат в приложении "Дия".

Подробнее о том, как записаться на получение выплат по программе еПоддержка - в материале РБК-Украина ниже.

Кто получит

Тысячу гривен за вакцинацию получат:

  • все совершеннолетние граждане Украины,
  • с полным курсом вакцинации (две дозы),
  • с сгенерированным "зеленым" сертификатом в приложении "Дия",
  • при наличии специальной банковской карты еПоддержка.

Отметим, сертификаты с портала "Дия" или бумажные справки на данном этапе не подходят для участия в программе. Аналоги приложению сейчас прорабатываются и будут запущены в 3 квартале 2022 года.

Как оформить

Чтобы получить выплату нужно:

  • оформить специальную карту в банке (онлайн или оффлайн),
  • загрузить приложение "Дия" и авторизоваться,
  • сгенерировать "зеленый" COVID-сертификат,
  • зайти в раздел "Услуги" в приложении "Дия" и выбрать еПоддержка,
  • ждать перевода денег.

Тысяча за вакцинацию. Как получить и на что потратить (инструкция)

Для получения выплаты нужно быть клиентом банка, который участвует в программе. На данный момент в списке такие банки:

  • Monobank,
  • "Альфа-банк",
  • "А-Банк",
  • "ПриватБанк",
  • "Укргазбанк",
  • "Ощадбанк".

Список банков будет расширяться.

Когда начнутся выплаты

Старт выплат запланирован на 19 декабря. А вот подать заявку можно будет уже с понедельника, 13 декабря. Чтобы получить деньги в этом году, нужно подать заявку до 29 декабря. В следующем году выплаты продолжатся, а вот потратить их надо успеть за 4 месяца, иначе они вернутся обратно государству.

Потратить деньги можно будет на ограниченный список услуг:

  • билеты на поезд или самолет,
  • книги,
  • кино,
  • театр,
  • спортзал,
  • музей,
  • выставки.
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