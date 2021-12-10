Тысяча за вакцинацию. Как получить и на что потратить (инструкция)

Тысяча гривен за вакцинацию начнет поступать на счета украинцев с 19 декабря. Для участия в программе нужен "зеленый" сертификат в приложении "Дия".

Подробнее о том, как записаться на получение выплат по программе еПоддержка - в материале РБК-Украина ниже.

Кто получит

Тысячу гривен за вакцинацию получат:

все совершеннолетние граждане Украины,

с полным курсом вакцинации (две дозы),

с сгенерированным "зеленым" сертификатом в приложении "Дия",

при наличии специальной банковской карты еПоддержка.

Отметим, сертификаты с портала "Дия" или бумажные справки на данном этапе не подходят для участия в программе. Аналоги приложению сейчас прорабатываются и будут запущены в 3 квартале 2022 года.

Как оформить

Чтобы получить выплату нужно:

оформить специальную карту в банке (онлайн или оффлайн),

загрузить приложение "Дия" и авторизоваться,

сгенерировать "зеленый" COVID-сертификат,

зайти в раздел "Услуги" в приложении "Дия" и выбрать еПоддержка,

ждать перевода денег.

Для получения выплаты нужно быть клиентом банка, который участвует в программе. На данный момент в списке такие банки:

Monobank,

"Альфа-банк",

"А-Банк",

"ПриватБанк",

"Укргазбанк",

"Ощадбанк".

Список банков будет расширяться.

Когда начнутся выплаты

Старт выплат запланирован на 19 декабря. А вот подать заявку можно будет уже с понедельника, 13 декабря. Чтобы получить деньги в этом году, нужно подать заявку до 29 декабря. В следующем году выплаты продолжатся, а вот потратить их надо успеть за 4 месяца, иначе они вернутся обратно государству.

Потратить деньги можно будет на ограниченный список услуг: