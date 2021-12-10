Тисяча за вакцинацію. Як отримати і на що витратити (інструкція)
Тисяча гривень за вакцинацію почне надходити на рахунки українців з 19 грудня. Для участі в програмі потрібен "зелений" сертифікат в додатку "Дія".
Детальніше про те, як записатися на отримання виплат за програмою єПідтримка - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Хто отримає
Тисячу гривень за вакцинацію отримають:
- всі повнолітні громадяни України,
- з повним курсом вакцинації (дві дози),
- з згенерованим "зеленим" сертифікатом в додатку "Дія",
- при наявності спеціальної банківської карти єПідтримка.
Відзначимо, сертифікати з порталу "Дія" або паперові довідки на даному етапі не підходять для участі в програмі. Аналоги додатку зараз опрацьовуються і будуть запущені в 3 кварталі 2022 року.
Як оформити
Щоб отримати виплату потрібно:
- оформити спеціальну карту в банку (онлайн або оффлайн),
- завантажити додаток "Дія" і авторизуватися,
- згенерувати "зелений" COVID-сертифікат,
- зайти в розділ "Послуги" в додатку "Дія" і вибрати єПідтримка,
- чекати переказу грошей.
Для отримання виплати потрібно бути клієнтом банку, який бере участь у програмі. На даний момент в списку такі банки:
- Monobank,
- "Альфа-банк",
- "А-Банк",
- "ПриватБанк",
- "Укргазбанк",
- "Ощадбанк".
Список банків буде розширюватися.
Коли почнуться виплати
Старт виплат запланований на 19 грудня. А ось подати заявку можна буде вже з понеділка, 13 грудня. Щоб отримати гроші в цьому році, потрібно подати заявку до 29 грудня. У наступному році виплати продовжаться, а ось витратити їх треба встигнути за 4 місяці, інакше вони повернуться назад державі.
Витратити гроші можна буде на обмежений список послуг:
- квитки на поїзд або літак,
- книги,
- кіно,
- театр,
- спортзал,
- музей,
- виставки.