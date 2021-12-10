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Тисяча за вакцинацію. Як отримати і на що витратити (інструкція)

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 11:35
Тисяча за вакцинацію. Як отримати і на що витратити (інструкція) Фото: сертифікат про вакцинацію в додатку "Дія" (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Тисяча гривень за вакцинацію почне надходити на рахунки українців з 19 грудня. Для участі в програмі потрібен "зелений" сертифікат в додатку "Дія".

Детальніше про те, як записатися на отримання виплат за програмою єПідтримка - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто отримає

Тисячу гривень за вакцинацію отримають:

  • всі повнолітні громадяни України,
  • з повним курсом вакцинації (дві дози),
  • з згенерованим "зеленим" сертифікатом в додатку "Дія",
  • при наявності спеціальної банківської карти єПідтримка.

Відзначимо, сертифікати з порталу "Дія" або паперові довідки на даному етапі не підходять для участі в програмі. Аналоги додатку зараз опрацьовуються і будуть запущені в 3 кварталі 2022 року.

Як оформити

Щоб отримати виплату потрібно:

  • оформити спеціальну карту в банку (онлайн або оффлайн),
  • завантажити додаток "Дія" і авторизуватися,
  • згенерувати "зелений" COVID-сертифікат,
  • зайти в розділ "Послуги" в додатку "Дія" і вибрати єПідтримка,
  • чекати переказу грошей.

Тисяча за вакцинацію. Як отримати і на що витратити (інструкція)

Для отримання виплати потрібно бути клієнтом банку, який бере участь у програмі. На даний момент в списку такі банки:

  • Monobank,
  • "Альфа-банк",
  • "А-Банк",
  • "ПриватБанк",
  • "Укргазбанк",
  • "Ощадбанк".

Список банків буде розширюватися.

Коли почнуться виплати

Старт виплат запланований на 19 грудня. А ось подати заявку можна буде вже з понеділка, 13 грудня. Щоб отримати гроші в цьому році, потрібно подати заявку до 29 грудня. У наступному році виплати продовжаться, а ось витратити їх треба встигнути за 4 місяці, інакше вони повернуться назад державі.

Витратити гроші можна буде на обмежений список послуг:

  • квитки на поїзд або літак,
  • книги,
  • кіно,
  • театр,
  • спортзал,
  • музей,
  • виставки.
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