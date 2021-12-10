Тисяча за вакцинацію. Як отримати і на що витратити (інструкція)

Тисяча гривень за вакцинацію почне надходити на рахунки українців з 19 грудня. Для участі в програмі потрібен "зелений" сертифікат в додатку "Дія".

Детальніше про те, як записатися на отримання виплат за програмою єПідтримка - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто отримає

Тисячу гривень за вакцинацію отримають:

всі повнолітні громадяни України,

з повним курсом вакцинації (дві дози),

з згенерованим "зеленим" сертифікатом в додатку "Дія",

при наявності спеціальної банківської карти єПідтримка.

Відзначимо, сертифікати з порталу "Дія" або паперові довідки на даному етапі не підходять для участі в програмі. Аналоги додатку зараз опрацьовуються і будуть запущені в 3 кварталі 2022 року.

Як оформити

Щоб отримати виплату потрібно:

оформити спеціальну карту в банку (онлайн або оффлайн),

завантажити додаток "Дія" і авторизуватися,

згенерувати "зелений" COVID-сертифікат,

зайти в розділ "Послуги" в додатку "Дія" і вибрати єПідтримка,

чекати переказу грошей.

Для отримання виплати потрібно бути клієнтом банку, який бере участь у програмі. На даний момент в списку такі банки:

Monobank,

"Альфа-банк",

"А-Банк",

"ПриватБанк",

"Укргазбанк",

"Ощадбанк".

Список банків буде розширюватися.

Коли почнуться виплати

Старт виплат запланований на 19 грудня. А ось подати заявку можна буде вже з понеділка, 13 грудня. Щоб отримати гроші в цьому році, потрібно подати заявку до 29 грудня. У наступному році виплати продовжаться, а ось витратити їх треба встигнути за 4 місяці, інакше вони повернуться назад державі.

Витратити гроші можна буде на обмежений список послуг: