Тысяча за вакцинацию: в рамках "еПоддержки" запустят новые категории

"Программа будет и дальше развиваться, как уже было объявлено, в ближайшее время мы приобщим к категориям лекарства, на которые смогут тратить средства граждане Украины в возрасте более 60 лет", - отметил Шурма.

По его словам, программа будет действовать в течение года.

"И мы будем добавлять новые категории. Мы сделаем так, чтобы каждый вакцинированный получил тысячу гривен", - добавил он.