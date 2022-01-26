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Ученые из Британии обнаружили новый симптом штамма "Омикрон"

Автор: Иванна Шовкун

Ученые из Британии обнаружили новый симптом штамма коронавируса "Омикрон". Как выяснилось, он поражает уши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.

Отмечают, что "Омикрон" можно спутать с обычной простудой. У него те же симптомы: насморк, головная боль, утомляемость. Но была добавлена ​​боль в ухе, как обычный симптом для людей с положительным результатом теста.

"Если вы заметили потерю слуха, головокружение или звон в ушах, не игнорируйте их. Пройдите официальное тестирование. У некоторых наших пациентов мы видели, что потеря слуха является единственным признаком заражения COVID", - сказал доктор Константин Станкович.

Напомним, японские ученые провели исследование и выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" может находиться дольше, чем другие штаммы на пластиковых поверхностях и коже человека.

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Омикрон