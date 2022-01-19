ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые доказали передачу коронавируса от человека животным

Новина українською →
Южная Африка, Среда 19 января 2022 02:17
Ученые доказали передачу коронавируса от человека животным Фото: львы и пумы заразились коронавирусом от человека(pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

Университетом Претории опубликовано исследование, которое подтверждает передачу коронавируса от человека животным. При этом ученые допускают тяжелые формы COVID-19 у животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В прошлом году в зоопарке Южной Африки коронавирусом заболели животные. Это стало стимулом к исследованию передачи вируса от человека к животным.

Вирусом заболели две пумы и три льва, живущие в неволе. Ученые предполагают, что COVID-19 попал в организм животных через сотрудников зоопарка, которые бессимптомно болели коронавирусом. Тестирование показало, что это был штамм "Дельта", который в то время преобладал в Южной Африке.

У животных были симптомы, схожие с человеческими: затрудненное дыхание, насморк, кашель. У львицы развилась пневмония. Пять сотрудников зоопарка, контактировавших с животными, также получили положительный результат на коронавирус, что позволяет предположить, что источником инфекции был человек.

"Передача вируса от человека животным представляет риск для больших кошек в неволе", - предупреждает исследование, проведенное Университетом Претории.

Ученые утверждают, животные могут быть поражены более серьезной формой заболевания.

Напомним, что в Гонконге коронавирусом заболели хомяки. Их собираются уничтожить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе