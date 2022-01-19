Ученые доказали передачу коронавируса от человека животным

Университетом Претории опубликовано исследование, которое подтверждает передачу коронавируса от человека животным . При этом ученые допускают тяжелые формы COVID-19 у животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

В прошлом году в зоопарке Южной Африки коронавирусом заболели животные. Это стало стимулом к исследованию передачи вируса от человека к животным.

Вирусом заболели две пумы и три льва, живущие в неволе. Ученые предполагают, что COVID-19 попал в организм животных через сотрудников зоопарка, которые бессимптомно болели коронавирусом. Тестирование показало, что это был штамм "Дельта", который в то время преобладал в Южной Африке.

У животных были симптомы, схожие с человеческими: затрудненное дыхание, насморк, кашель. У львицы развилась пневмония. Пять сотрудников зоопарка, контактировавших с животными, также получили положительный результат на коронавирус, что позволяет предположить, что источником инфекции был человек.

" Передача вируса от человека животным представляет риск для больших кошек в неволе", - предупреждает исследование, проведенное Университетом Претории.