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Вчені довели передачу коронавірусу від людини тваринам

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Південна Африка, Середа 19 січня 2022 02:17
Вчені довели передачу коронавірусу від людини тваринам Фото: леви і пуми заразилися коронавірусом від людини(pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

Університетом Преторії опубліковано дослідження, яке підтверджує передачу коронавірусу від людини тваринам. При цьому вчені допускають важкі форми COVID-19 у тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Минулого року в зоопарку Південної Африки коронавірусом захворіли тварини. Це стало стимулом до дослідження передачі вірусу від людини до тварин.

Вірусом захворіли дві пуми й три леви, що живуть в неволі. Вчені припускають, що COVID-19 потрапив в організм тварин через співробітників зоопарку, які безсимптомно хворіли на коронавірус. Тестування показало, що це був штам "Дельта", який на той час переважав у Південній Африці.

У тварин були симптоми, схожі з людськими: утруднене дихання, нежить, кашель. У левиці розвинулася пневмонія. П'ять співробітників зоопарку, які контактували з тваринами, також отримали позитивний результат на коронавірус, що дозволяє припустити, що джерелом інфекції була людина.

"Передача вірусу від людини тваринам становить ризик для великих кішок в неволі", - попереджає дослідження, проведене Університетом Преторії.

Вчені стверджують, тварини можуть бути вражені більш серйозною формою захворювання.

Нагадаємо, що у Гонконзі коронавірусом захворіли хом'яки. Їх збираються знищити.

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