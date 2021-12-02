Ученые нашли возможную причину случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

"Реакцию можно проследить до того, как аденовирус, используемый вакциной для доставки генетического материала коронавируса в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как фактор тромбоцитов 4 (PF4)", - пишет издание.

Стоит отметить, что внешняя поверхность аденовируса притягивает к себе белок тромбоцитарного фактора 4, как магнит. Тромбоцитарный фактор 4 – это белок, который отвечает за свертывание крови и представляет собой маленькую молекулу.

Исследователи считают, что это может вызвать цепную реакцию в иммунной системе, которая может привести к образованию тромбов.

При этом профессор Алан Паркер считает, что такое может случится только в очень редких случаях, потому что должна произойти цепь сложных реакций, чтобы вызвать этот крайне редкий побочный эффект.

"Мы надеемся, что наши результаты можно будет использовать для лучшего понимания редких побочных эффектов этих новых вакцин и, возможно, для разработки новых и улучшенных вакцин", - резюмировал он.