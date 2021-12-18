Ученые назвали еще один симптом заражения штаммом "Омикрон"

Потеря аппетита может являться одним из симптомов заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Ранее ученые установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминает обычную простуду .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Daily Express .

По данным исследования специалистов медицинской компании ZOE и аналитиков Королевского колледжа Лондона, штамм "Омикрон" вызывает классические симптомы коронавируса, такие как температура, кашель и потеря обоняния, только в 50% случаях. Среди наиболее распространенных проявлений инфекции ученые назвали насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле.

По словам ученых, у нового варианта инфекции присутствует неклассический симптом - потеря аппетита.

Результаты исследования, отмечает издание, совпадают с небольшой группой данных от участников, которые сообщили, что их положительные результаты ПЦР-тестов предполагали или подтвердили штамм "Омикрон".