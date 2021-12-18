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Ученые назвали еще один симптом заражения штаммом "Омикрон"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Потеря аппетита может являться одним из симптомов заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Ранее ученые установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминает обычную простуду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Daily Express.

По данным исследования специалистов медицинской компании ZOE и аналитиков Королевского колледжа Лондона, штамм "Омикрон" вызывает классические симптомы коронавируса, такие как температура, кашель и потеря обоняния, только в 50% случаях. Среди наиболее распространенных проявлений инфекции ученые назвали насморк, головную боль, утомляемость, чихание и боль в горле.

По словам ученых, у нового варианта инфекции присутствует неклассический симптом - потеря аппетита.

Результаты исследования, отмечает издание, совпадают с небольшой группой данных от участников, которые сообщили, что их положительные результаты ПЦР-тестов предполагали или подтвердили штамм "Омикрон".

Напомним, ранее ученые выяснили, что большинство симптомов штамма "Омикрон" совпадают с симптомами обычной простуды и рекомендовали при этих проявлениях сделать тест на коронавирус.

Отметим, в Украине первый случай заражения штаммом "Омикрон" зафиксировали 18 декабря. В Минздраве дали рекомендации, как не заразиться новым вариантом коронавируса.

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