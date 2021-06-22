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Ученые обнаружили симптом коронавируса, который встречается только у вакцинированных

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Вторник 22 июня 2021 12:16
Ученые обнаружили симптом коронавируса, который встречается только у вакцинированных Фото: ученые нашли особый симптом у привитых от коронавируса (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Ученые в Британии обнаружили признак коронавируса, который проявляется только в тех, кто уже вакцинировался. Они утверждают, что у привитых людей инфекция проявляется частым чиханием.

Об этом пишет газета Express.

Издание напоминает, что вакцинация нужна, чтобы обеспечить уменьшить тяжесть течения коронавируса и снизить вероятность передачи вируса. Однако и после вакцинации можно заразиться.

Ученые отмечают, что люди, у которых подтвердили коронавирус после вакцинации, сообщают о частом чихании.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", - говорится в исследовании.

Отмечается, что у непривитых людей чихание скорее связано с простудой или аллергией.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", − добавили авторы исследования.

Ранее сообщалось, что количество инфицированных COVID-19 начинает снижаться по всему миру.

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