Ученые обнаружили симптом коронавируса, который встречается только у вакцинированных

Издание напоминает, что вакцинация нужна, чтобы обеспечить уменьшить тяжесть течения коронавируса и снизить вероятность передачи вируса. Однако и после вакцинации можно заразиться.

Ученые отмечают, что люди, у которых подтвердили коронавирус после вакцинации, сообщают о частом чихании.

"Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", - говорится в исследовании.

Отмечается, что у непривитых людей чихание скорее связано с простудой или аллергией.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", − добавили авторы исследования.