Ученые обнаружили "скрытый" вариант "Омикрона". Его не видит ПЦР-тест

"Скрытый" вариант штамма имеет много общих мутаций со стандартным "Омикроном", но в нем отсутствует особое генетическое изменение, которое позволяет использовать лабораторные ПЦР-тесты в качестве грубого и готового средства для выявления вероятных случаев заболевания.

Этот вариант по-прежнему определяется как коронавирус с помощью всех обычных тестов, и может быть идентифицирован как штамм "Омикрон" с помощью геномного тестирования, но вероятные случаи не будут выявлены с помощью обычных тестов ПЦР, которые дают более быстрые результаты.

Исследователи говорят, что еще слишком рано судить о том, будет ли новая форма "Омикрона" распространяться так же, как и стандартный штамм, но "скрытный" вариант генетически отличается и поэтому вполне может вести себя по-другому.

Скрытный вариант был впервые обнаружен среди геномов COVID, представленных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады, но, возможно, он уже распространился более широко. Среди нескольких десятков случаев, выявленных на данный момент, нет ни одного в Великобритании.