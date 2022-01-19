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Ученые оценили риск повторного заражения "Омикроном"

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Великобритания, Среда 19 января 2022 13:10
Ученые оценили риск повторного заражения "Омикроном" Фото: больной коронавирусом (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Риск повторного заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в Британии был в 16 раз выше, чем во время "Дельты". Такие данных предоставила национальная статистическая служба Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на национальную статистическую службу Великобритании.

Ученые исследовали данные в период доминирования "Омикрона" с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Согласно данным, люди, вакцинированные и ревакцинированные против коронавируса любым препаратом, реже оказывались COVID-положительными, чем невакцинированные.

"Тем не менее, вакцина была менее эффективной, чем до этого", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что в период со 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года непривитые против COVID-19 люди примерно в 2 раза чаще повторно заражались коронавирусом, чем полностью вакцинированные.

Кроме того, в период с 9 по 31 декабря 2021 года люди, зараженные штаммом "Омикрон", меньше сообщали о потере вкуса и обоняния, чем зараженные "Дельтой".

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о распространении нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине. Сейчас случаи этого штамма обнаружили в 8 регионах.

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