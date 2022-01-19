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Вчені оцінили ризик повторного зараження "Омікроном"

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Великобританія, Середа 19 січня 2022 13:10
Вчені оцінили ризик повторного зараження "Омікроном" Фото: хворий коронавірусом (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Ризик повторного зараження штамом коронавірусу "Омікрон" в Британії був в 16 разів вище, ніж під час "Дельти". Такі дані надала Національна статистична служба Великобританії.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на національну статистичну службу Великобританія.

Вчені досліджували дані в період домінування "Омікрона" з 20 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року. Згідно з даними, люди, вакциновані і ревакциновані проти коронавірусу будь-яким препаратом, рідше виявлялися COVID-позитивними, ніж невакциновані.

"Тим не менш, вакцина була менш ефективною, ніж до цього", - йдеться в повідомленні.

У службі зазначили, що в період з 2 липня 2021 року по 9 січня 2022 року нещеплені проти COVID-19 люди приблизно в 2 рази частіше повторно заражалися коронавірусом, ніж повністю вакциновані.

Крім того, в період з 9 по 31 грудня 2021 року люди, заражені штамом "Омікрон", менше повідомляли про втрату смаку та нюху, ніж заражені "Дельтою".

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко розповів про поширенні нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні. Наразі випадки цього штаму виявили у 8 регіонах.

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