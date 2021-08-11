Ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели
Среднее количество суточных выражений коронавируса в Украине начнет расти в ближайшие недели. На следующей неделе будут проявлять почти по 1300 случаев в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз развития эпидемии, опубликован на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.
Согласно прогнозным вычислениями, в которых заложено текущую тенденцию к увеличению количества новых выражений, среднее количество новых случаев равно:
- 1008 - в течение недели 11-17 августа
- 1285 - в течение недели 18-24 августа
По данным ученых, сейчас среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.
Ранее директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард заявил, что коллективного иммунитета от коронавируса достичь невозможно из-за появления новых штаммов.