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Ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели

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Среда 11 августа 2021 08:23
Ученые прогнозируют рост числа суточных COVID-случаев со следующей недели Фото: Украина прогнозируют рост числа новых ковид-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Среднее количество суточных выражений коронавируса в Украине начнет расти в ближайшие недели. На следующей неделе будут проявлять почти по 1300 случаев в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз развития эпидемии, опубликован на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Согласно прогнозным вычислениями, в которых заложено текущую тенденцию к увеличению количества новых выражений, среднее количество новых случаев равно:

  • 1008 - в течение недели 11-17 августа
  • 1285 - в течение недели 18-24 августа

По данным ученых, сейчас среднее количество новых выявлений в Украине увеличилось до 839 человек в день. За две недели этот показатель вырос на 44%.

Ранее директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард заявил, что коллективного иммунитета от коронавируса достичь невозможно из-за появления новых штаммов.

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