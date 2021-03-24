Ученые прогнозируют рост COVID-случаев в Украине как минимум до апреля
Ученые Национальной академии наук Украины опубликовали новый прогноз распространения коронавируса в стране. В среднем в начале апреля может быть до 20 тысяч новых случаев.
Об этом говорится в прогнозе ученых.
Ученые считают, что среднее количество новых случаев коронавируса равно 16 217 (Prophet) и 15 063 (SEIR-U) в течение недели 24-30 марта 2021 года и 19 759 (SEIR-U) в течение недели 31 марта - 6 апреля 2021 года.
Отметим, COVID-статистика в Украине ухудшается, за минувшие сутки обнаружили очередной рост случаев. Минздрав сообщил о 14 174 новых заражениях коронавирусом.
Кроме того, в стране второй день подряд фиксируют антирекорд по летальным случаям. Вчера умерли еще 342 человека.
Напомним, в Украине расширили "красную" зону карантина, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне Киев и восемь регионов.
Отметим, в Украине циркулирует мутация "британского" штамма коронавируса. В Минздраве рассказали, чем он опасен.
Добавим, в Украине города и области начали вводить усиленные карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса.