Вчені прогнозують ріст COVID-випадків в Україні як мінімум до квітня
Вчені Національної академії наук України опублікували новий прогноз поширення коронавірусу в країні. В середньому на початку квітня може бути до 20 тисяч нових випадків.
Про це говориться в прогнозі вчених.
Вчені вважають, що середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнюватиме 16217 (Prophet) і 15063 (SEIR-U) протягом тижня 24-30 березня 2021 року та 19759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня - 6 квітня 2021 року.
Зазначимо, COVID-статистика в Україні погіршується, за минулу добу виявили черговий ріст випадків. МОЗ повідомив про 14 174 нових заражень коронавірусом.
Крім того, в країні другий день поспіль фіксують антирекорд по смертельним випадкам. Вчора померли ще 342 людини.
Нагадаємо, в Україні розширили "червону" зону карантину, додавши Львівську область. Тепер в цій зоні Київ та вісім регіонів.
Зазначимо, в Україні циркулює мутація "британського" штаму коронавірусу. У МОЗ розповіли, чим він небезпечний.
Додамо, в Україні міста і області почали вводити посилені карантинні обмеження через пандемію коронавірусу.