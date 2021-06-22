ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ученые рассказали, как изменится суточное количество новых COVID-случаев в ближайшие недели

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 14:29
Ученые рассказали, как изменится суточное количество новых COVID-случаев в ближайшие недели Фото: количество больных коронавирусом продолжит снижаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшие недели в Украине будет снижаться количество больных коронавирусом. Ученые прогнозируют по 400-600 случаев в сутки.

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации, опубликованном на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

По прогнозу ученых, в Украине сохранится тенденция к невысокому уровню заболеваемости коронавирусом.

"Уменьшение количества новых обнаружений ожидается в течение еще нескольких недель, а среднее количество новых инфицирований снизится до средних значений 400-600 в день в течение следующих двух недель", - говорится в сообщении.

Напомним, за вчера в Украине выявили 296 новых случаев коронавируса. Это наименьший показатель с начала года.

Ранее, в Киевской школе экономики предупредили, что новая волна коронавируса может начаться уже летом если в Украине начнет распространяться штамм "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19