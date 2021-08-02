Ученые рассказали, чем отличаются COVID-симптомы у людей разного возраста
Фото: ученые рассказали, чем отличаются COVID-симптомы у людей разного возраста (Getty Images)
Ученые Королевского колледжа Лондона рассказали, чем отличаются COVID-симптомы у людей разного возраста. Потеря обоняния является довольно редким явлением среди людей пожилого возраста, а пациенты 40-59 лет чаще жалуются на постоянный кашель.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Lancet Digital Health.
Отмечается, что ученые отслеживали динамику заболевания в первые три дня после положительного теста.
Оказалось, что:
- Первыми симптомами коронавируса у людей от 16 до 39 лет чаще всего является потеря обоняния, боль в груди, в желудке и одышка;
- Для людей в возрасте от 40 до 59 лет характерен постоянный кашель и иногда боль в груди и потеря обоняния.
- Пациенты в возрасте от 60 до 80 лет жалуются на боль в мышцах, груди, одышку и диарею.
В частности, мужчины чаще, чем женщины сообщают о одышке, упадке сил и ознобе.