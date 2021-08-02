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Вчені розповіли, чим відрізняються COVID-симптоми у людей різного віку

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Великобританія, Понеділок 02 серпня 2021 18:23
Вчені розповіли, чим відрізняються COVID-симптоми у людей різного віку Фото: вчені розповіли, чим відрізняються COVID-симптоми у людей різного віку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчені Королівського коледжу Лондона розповіли, чим відрізняються COVID-симптоми у людей різного віку. Втрата нюху є доволі рідким явищем серед людей літнього віку, а пацієнти 40-59 років частіше скаржаться на постійний кашель.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Lancet Digital Health.

Зазначається, що вчені відстежували динаміку захворювання в перші три дні після позитивного тесту.

Виявилося, що:

  • Першими симптомами коронавірусу у людей від 16 до 39 років найчастіше є втрата нюху, біль у грудях, у шлунку й задишка;
  • Для людей віком від 40 до 59 років характерний постійний кашель й інколи біль у грудях та втрата нюху.
  • Пацієнти віком від 60 до 80 років скаржаться на біль у м’язах, грудях, задишку та діарею.

Зокрема, чоловіки частіше, ніж жінки повідомляють про задишку, занепад сил й озноб.

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