Вчені розповіли, чим відрізняються COVID-симптоми у людей різного віку
Фото: вчені розповіли, чим відрізняються COVID-симптоми у людей різного віку (Getty Images)
Вчені Королівського коледжу Лондона розповіли, чим відрізняються COVID-симптоми у людей різного віку. Втрата нюху є доволі рідким явищем серед людей літнього віку, а пацієнти 40-59 років частіше скаржаться на постійний кашель.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Lancet Digital Health.
Зазначається, що вчені відстежували динаміку захворювання в перші три дні після позитивного тесту.
Виявилося, що:
- Першими симптомами коронавірусу у людей від 16 до 39 років найчастіше є втрата нюху, біль у грудях, у шлунку й задишка;
- Для людей віком від 40 до 59 років характерний постійний кашель й інколи біль у грудях та втрата нюху.
- Пацієнти віком від 60 до 80 років скаржаться на біль у м’язах, грудях, задишку та діарею.
Зокрема, чоловіки частіше, ніж жінки повідомляють про задишку, занепад сил й озноб.