Ученые рассказали, чем отличаются COVID-симптомы у людей разного возраста

Ученые Королевского колледжа Лондона рассказали, чем отличаются COVID-симптомы у людей разного возраста. Потеря обоняния является довольно редким явлением среди людей пожилого возраста, а пациенты 40-59 лет чаще жалуются на постоянный кашель.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Lancet Digital Health.
Отмечается, что ученые отслеживали динамику заболевания в первые три дня после положительного теста.
Оказалось, что:
В частности, мужчины чаще, чем женщины сообщают о одышке, упадке сил и ознобе.