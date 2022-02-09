ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые разработали COVID-тест, который дает результаты за 4 минуты

Новина українською →
Китай, Среда 09 февраля 2022 02:50
Ученые разработали COVID-тест, который дает результаты за 4 минуты Фото: ученые разработали тест на COVID с быстрым результатом (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Ученые в Китае разработали тест на коронавирус, который можно использовать дома. Его особенность в том, что он такой же точный, как и лабораторный тест ПЦР, но дает результаты в течение четырех минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News

ПЦР-тесты считаются наиболее точными и чувствительными для обнаружения вируса, вызывающего COVID-19, но результаты тестирования занимают несколько часов. Ученые из Университета Фудань в Шанхае заявили, что разработали точный тест, который быстро и точно обнаруживает SARS-COV-2, вирус, вызывающий COVID-19.

"Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения SARS-CoV-2 в интегрированный и портативный прототип устройства и показали, что он обнаружил (вирусную РНК) менее чем за четыре минуты", - говорится в документе.

Исследователи заявили, что их метод предлагает скорость, простоту в эксплуатации, высокую чувствительность и портативность.

Для испытаний теста ученые взяли биоматериал 33 человек в Шанхае, у которых был коронавирус, а также 54 образца у людей, которые не были инфицированы. Некоторые люди из отрицательной группы были здоровы, у других была лихорадка, а у некоторых был положительный результат на грипп. Параллельно проводились и ПЦР-тесты.

Исследователи заявили, что результаты их метода идеально совпадают с результатами ПЦР-тестов. По словам команды, все 33 случая были точно выявлены, и ни у одного из 54 человек в отрицательной группе не было ложноположительных результатов.

Исследователи отмечают, что их тестовое устройство можно будет использовать для быстрого тестирования в различных ситуациях, включая аэропорты, медицинские учреждения и даже дома. При этом, такую технологию можно применять и для тестирования на другие типы инфекций.

Напомним, что ученые выяснили, насколько быстро коронавирус распространяется в организме. Исследование провели в Великобритании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе