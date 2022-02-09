Ученые разработали COVID-тест, который дает результаты за 4 минуты
Ученые в Китае разработали тест на коронавирус, который можно использовать дома. Его особенность в том, что он такой же точный, как и лабораторный тест ПЦР, но дает результаты в течение четырех минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News
ПЦР-тесты считаются наиболее точными и чувствительными для обнаружения вируса, вызывающего COVID-19, но результаты тестирования занимают несколько часов. Ученые из Университета Фудань в Шанхае заявили, что разработали точный тест, который быстро и точно обнаруживает SARS-COV-2, вирус, вызывающий COVID-19.
"Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения SARS-CoV-2 в интегрированный и портативный прототип устройства и показали, что он обнаружил (вирусную РНК) менее чем за четыре минуты", - говорится в документе.
Исследователи заявили, что их метод предлагает скорость, простоту в эксплуатации, высокую чувствительность и портативность.
Для испытаний теста ученые взяли биоматериал 33 человек в Шанхае, у которых был коронавирус, а также 54 образца у людей, которые не были инфицированы. Некоторые люди из отрицательной группы были здоровы, у других была лихорадка, а у некоторых был положительный результат на грипп. Параллельно проводились и ПЦР-тесты.
Исследователи заявили, что результаты их метода идеально совпадают с результатами ПЦР-тестов. По словам команды, все 33 случая были точно выявлены, и ни у одного из 54 человек в отрицательной группе не было ложноположительных результатов.
Исследователи отмечают, что их тестовое устройство можно будет использовать для быстрого тестирования в различных ситуациях, включая аэропорты, медицинские учреждения и даже дома. При этом, такую технологию можно применять и для тестирования на другие типы инфекций.
Напомним, что ученые выяснили, насколько быстро коронавирус распространяется в организме. Исследование провели в Великобритании.