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Вчені розробили COVID-тест, який дає результати за 4 хвилини

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Китай, Середа 09 лютого 2022 02:50
Вчені розробили COVID-тест, який дає результати за 4 хвилини Фото: вчені розробили тест на covid з швидким результатом (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Вчені в Китаї розробили тест на коронавірус, який можна використовувати вдома. Його особливість в тому, що він такий же точний, як і лабораторний тест ПЛР, але дає результати протягом чотирьох хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News

ПЛР-тести вважаються найбільш точними і чутливими для виявлення вірусу, що викликає COVID-19, але результати тестування займають кілька годин. Учений з університету Фудань в Шанхаї заявили, що розробили точний тест, який швидко і точно виявляє SARS-COV-2, вірус, що викликає COVID-19.

"Ми впровадили електромеханічний біосенсор для виявлення SARS-CoV-2 в інтегрований і портативний прототип пристрою і показали, що він виявив (вірусну РНК) менш ніж за чотири хвилини", - йдеться в документі.

Дослідники заявили, що їх метод пропонує швидкість, простоту в експлуатації, високу чутливість і портативність.

Для випробувань тесту вчені взяли біоматеріал 33 людей у Шанхаї, у яких був коронавірус, а також 54 зразки у людей, які не були інфіковані. Деякі люди з негативної групи були здоровими, інші мали лихоманку, а деякі мали позитивний вплив на грип. Паралельно проводилися і ПЛР-тести.

Дослідники заявили, що результати їх методу ідеально збігаються з результатами ПЛР-тестів. За словами команди, всі 33 випадки були точно виявлені, і у жодного з 54 осіб в негативній групі не було хибнопозитивних результатів.

Дослідники відзначають, що їх тестовий пристрій можна буде використовувати для швидкого тестування в різних ситуаціях, включаючи аеропорти, медичні установи і навіть вдома. При цьому, технологію можна застосовувати і для тестування на інші типи інфекцій.

Нагадаємо, що вчені з'ясували, наскільки швидко коронавірус поширюється в організмі. Дослідження провели у Великобританії.

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