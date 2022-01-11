ru ua
Вт, 11 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ученые из США обнаружили антитело, нейтрализующее COVID-19

Новина українською →
США, Вторник 11 января 2022 11:40
Ученые из США обнаружили антитело, нейтрализующее COVID-19 Фото: изучение коронавируса (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения семейства вирусов, которое включает коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты. В экспериментах на сирийских хомяках удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medical Xpress.

"Антитело нейтрализует SARS-CoV-2, варианты SARS-CoV-2 и другие сарбековирусы в лаборатории, защищает от инфекции в исследованиях на животных и, по-видимому, способно препятствовать попыткам вируса избежать его путем мутации", - пишет издание.

Как стало известно, антитело S2K146 было выделено из В-клеток выздоровевшего от COVID-19 пациента. Как и используемые при лечении моноклональные антитела, S2K146 нацелен на вирусный спайковый белок.

В публикации отмечается, что в экспериментах на сирийских хомяках с помощью S2K146 в определенных концентрациях удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.

Ученые установили, что это антитело нацелено на область белка-шипа, которая почти идентична области, распознающей рецептор ACE2, через который происходит заражение. S2K146 имитирует молекулярные контакты, образованные с рецептором ACE2, связываясь именно там, где "шип" должен прикрепиться к клетке.

В результате любое изменение вирусного всплеска, которое снижает способность антитела связываться с ним, также, по-видимому, снижает способность вируса связываться с ACE2 и заражать клетки.

В ходе экспериментов ученые выявили только один вариант SARS-CoV-2, который мог спастись от исследуемого антитела, но его способность связываться с ACE2 была очень слабой.

Напомним, таблетки "Молнупиравир" от коронавируса могут защищать от штамма "Омикрон" и других вариантов COVID-19. Так заявили в компании производителя.

Отметим, Украина намерена закупить таблетки от "Молнупиравир". Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе