Ученые из США обнаружили антитело, нейтрализующее COVID-19

Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле и сотрудники биотехнологической компании Humabs Biomed SA обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения семейства вирусов, которое включает коронавирус SARS-CoV-2 и его варианты. В экспериментах на сирийских хомяках удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medical Xpress.
"Антитело нейтрализует SARS-CoV-2, варианты SARS-CoV-2 и другие сарбековирусы в лаборатории, защищает от инфекции в исследованиях на животных и, по-видимому, способно препятствовать попыткам вируса избежать его путем мутации", - пишет издание.
Как стало известно, антитело S2K146 было выделено из В-клеток выздоровевшего от COVID-19 пациента. Как и используемые при лечении моноклональные антитела, S2K146 нацелен на вирусный спайковый белок.
В публикации отмечается, что в экспериментах на сирийских хомяках с помощью S2K146 в определенных концентрациях удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.
Ученые установили, что это антитело нацелено на область белка-шипа, которая почти идентична области, распознающей рецептор ACE2, через который происходит заражение. S2K146 имитирует молекулярные контакты, образованные с рецептором ACE2, связываясь именно там, где "шип" должен прикрепиться к клетке.
В результате любое изменение вирусного всплеска, которое снижает способность антитела связываться с ним, также, по-видимому, снижает способность вируса связываться с ACE2 и заражать клетки.
В ходе экспериментов ученые выявили только один вариант SARS-CoV-2, который мог спастись от исследуемого антитела, но его способность связываться с ACE2 была очень слабой.
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