Ученые в ЮАР нашли антитела, которые могут защищать от разных вариантов COVID-19

Результаты лабораторных исследований дают надежду, что вакцины против COVID-19, основанные на варианте 501Y.V2 ("южноафриканский вариант"), могут защитить от множества вариантов вируса, которые циркулируют в разных частях мира.

Более заразный вариант COVID-19 вызвал вторую волну эпидемии в Южной Африке, после чего новый штамм распространился в других странах мира.

"Мы использовали плазму ... от людей, которые были заражены в этой последней волне 501Y.V2, и мы использовали ее против вируса первой волны, ... мы обнаружили, что она может нейтрализовать (другие варианты коронавируса - ред.). Окей, может не так хорошо, как способна нейтрализовать 501Y.V2, но это совсем не плохо", - сказал Алекс Сигал с Африканского научно-исследовательского института на пресс-конференции.

Сигал уточнил, что вакцины, разработанные с учетом варианта 501Y.V2, "могут перекрестно защищать от других вариантов. "Это дает некоторое представление о том, как можно решить проблему других вариантов (коронавируса - ред.)", - добавил он.

Пенни Мур, профессор Национального института инфекционных болезней, сказала, что, в отличие от антител, вызванных оригинальным вариантом, антитела от 501Y.V2, вероятно, имеют более широкую защиту.

Салим Абдул Карим, главный правительственный советник по вопросам COVID-19, заявил, что основные производители вакцин, включая Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson, уже делают вакцины на основе варианта 501Y.V2.

По его словам, есть вероятность того, что ключевые мутации в 501Y.V2 на самом деле также присутствуют во многих других вариантах

Министр здравоохранения страны Цвели Мхизе заявил, что исследование обнадеживает и наблюдения за геномикой могуть помочь эффективно реагировать на пандемию.

В настоящее время в Южной Африке зафиксировано больше всего заражений и смертей от COVID-19 на африканском континенте - 1,5 миллиона случаев и более 50 000 смертельных случаев за все время пандемии.