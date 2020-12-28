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Ученый назвал самый важный витамин при COVID-19

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Национальной академии наук Украины заявили о необходимости приема витамин при COVID-19. В частности, человеку необходимы витамины D, E и С.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

По его словам, важную роль играет именно витамин D. Его применяют как профилактику многих инфекционных заболеваний, при лечении злокачественных опухолей, а также при туберкулезе.

"Уже доказано многочисленными исследованиями, что люди с тяжелым течением COVID-19, а также те, кто погиб, относились к группе больных с дефицитом витамина D", - отметил он.

Ученый рассказал, что в случае заражения коронавирусом нужно принимать большие дозы витамина D: 10-20 тысяч МЕ (концентрация витамина определяется в международных единицах, - ред.) на сутки, первые 2-3 суток, потом возможны многодневные перерывы.

"То есть большие дозы витамина D, как считается, поддерживают иммунитет человека, но, наверное, не только", - отметил Комисаренко.

Напомним, на сегодня в мире не существует специфических лекарств против коронавируса.

Отметим, что COVID-19 могут заболеть не все, у людей просто может быть мощная иммунная система.

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