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Украина до 20 мая должна получить полмиллиона доз вакцины Pfizer

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 18:20
Украина до 20 мая должна получить полмиллиона доз вакцины Pfizer Фото: в мае Украина получит партию вакцины Pfizer (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина в мае должна получить партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, до 20 мая должны прибыть около 500 тысяч доз вакцины.

Об этом речь шла в эфире канала " Украина 24".

"Мы ожидаем Pfizer в мае. Мы ожидаем поставки до 20 мая. Должны прийти до 500 тысяч доз вакцины", - сказал министр.

Степанов добавил, что кроме Pfizer, в мае Украина должна получить партии и других вакцин, в частности Sinovac и AstraZeneca.

"Еще мы ожидаем 1 млн доз Sinovac в мае. Сегодня провел встречу с владельцем Serum Institute. Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин. По меньшей мере 500 тысяч доз (из Индии - ред.) ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 млн доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX", - сообщил он.

Напомним, в начале мая Украина и компания Pfizer договорились о еще одном контракте на вакцину от коронавируса. Теперь Украина в целом получит 20 млн доз вакцины Pfizer по прямому контракту.

Кроме того, недавно в Румынии заявили, что решили поделиться с Украиной вакциной от коронавируса.

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