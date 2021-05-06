Украина до 20 мая должна получить полмиллиона доз вакцины Pfizer

Украина в мае должна получить партию вакцины от коронавируса компании Pfizer . Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, до 20 мая должны прибыть около 500 тысяч доз вакцины.

"Мы ожидаем Pfizer в мае. Мы ожидаем поставки до 20 мая. Должны прийти до 500 тысяч доз вакцины", - сказал министр.

Степанов добавил, что кроме Pfizer, в мае Украина должна получить партии и других вакцин, в частности Sinovac и AstraZeneca.

"Еще мы ожидаем 1 млн доз Sinovac в мае. Сегодня провел встречу с владельцем Serum Institute. Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин. По меньшей мере 500 тысяч доз (из Индии - ред.) ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 млн доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX", - сообщил он.