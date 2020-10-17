Украина в ближайшее время получит японское лекарство от коронавируса

Экспериментальный японский препарат фавипиравир (Avigan), который может помочь в лечении коронавируса, в ближайшее время поступит в Украину. Стране будет предоставлено 12 200 таблеток.

Об этом в интервью Укринформу рассказал посол Японии в Украине Такаши Кураи.

"Мы очень рады, что Кабмин наконец принял официальное решение о получении препаратов, имеющих общее название фавипиравир. Японская сторона была готова уже полгода назад, и мы сможем направить их в Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительству Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами с МИД Японии", - рассказал Кураи.

В то же время Кураи подчеркнул, что фавипиравир в Японии еще официально не признан лекарством от COVID-19.

"Мы бесплатно предоставляем фавипиравир странам, которые готовы совместно проводить это клиническое испытание и предоставлять нам его результаты. Мы решили предоставить его по просьбе Украины, но не заставляем участвовать в клиническом испытании. Мы уважаем решение Украины, поэтому просто ждали ее окончательного вывода", - сказал он.

Напомним, Япония отложила одобрение препарата для лечения коронавируса.

Эстония первой получила из Японии лекарства от COVID-19 для тестирования на людях.

Также РБК-Украина писало, что Япония передаст Украине партию препарата фавипиравир.

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