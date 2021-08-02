Украина будет вынуждена ввести ограничения для невакцинированных, - Радуцкий

"Украина со временем также будет вынуждена вводить ограничения для непривитых граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей",- написал он.

Радуцкий предположил, что такие ограничения логично ввести для водителей общественного транспорта, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением.

"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации ... но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предусматривает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники",- отметил нардеп.

Он добавил, что каждый теперь должен выбирать "досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса".